Военный эксперт оценил вероятные угрозы Крымскому мосту со стороны Украины

Военный эксперт Александр Артамонов поделился мнением о последствиях диверсий и провокаций против Крымского моста, пишет RT.

По его словам, подобные действия неизбежно приведут к широкомасштабным боевым действиям с возможным ассиметричным ответом, поскольку речь пойдет о военной агрессии против России.

Артамонов отметил, что охрана стратегического объекта ведется по принципу A2/AD (anti-access and area denial), то есть создания тотальной зоны ответственности. Сама же переправа построена по технологии купола над реактором атомной электростанции. Таран опор моста не приведет к серьезным последствиям, так как строители предусмотрели подобный сценарий при возведении конструкции, а от воздушных угроз переправу охраняют российские ЗРК.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах первого года работы Крымского моста.