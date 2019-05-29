Регина Тодоренко рассказала, что скоро выходит замуж

Регина Тодоренко рассказала в своем Instagram, что она готовится к свадьбе, а в доказательство этого показала стройную фигуру в белом наряде. Переживающие за судьбу семьи Тодоренко и Топалова могут быть спокойны — «женихом» Регины по-прежнему остается Влад.

«Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с Владом Топаловым поженились еще в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству!» — рассказала Тодоренко.

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Формально Регина и Влад — жена и муж еще с 25 октября 2019 года. Тогда они просто расписались в ЗАГСе, а грандиозную свадебную церемонию отложили на будущее. Теперь, когда Тодоренко оправилась от родов и привела фигуру в порядок — об этом свидетельствует снимок из бассейна — пара готова к полноценной свадьбе.

«Ну понятно же за кого, за Топалова конечно же! Классный парень, настоящий мужчина! Отличная пара!»

«Счастья! Добра! Вашей семье!»

«Ох ты, молодцы!!! Счастья вам и вашему малышу»

«Сначала Потап и Настя, а теперь Регина и Влад!!! Класс!» — пишут восхищенные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тодоренко достойно ответила своим хейтерам.