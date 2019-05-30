Внучки Спартака Мишулина рассказали о давней мечте

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Дочери Карины Мишулиной просят мать разрешить им завести собаку.

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Фото, видео: Instagram @karinamishulina

Внучки Народного артиста РСФСР Спартака Мишулина проговорились в интервью Starhit, что мечтают о прибавлении в семействе. 15-летняя Кристина и 9-летняя Полина рассказали, что их мать Карина Мишулина пока не разрешает завести еще одного домашнего питомца.

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«Сильно хочется собаку! Просим маму завести, но пока она против. Говорит, с ней некому будет гулять. Но мы не сдаемся. Думаю, уговорим», — сказала младшая дочь Карины Мишулиной.

По словам внучек знаменитого актера, дома у них живет кошка Лидия, которую случайно подобрали на улице в мороз, да так и оставили у себя.

«Стоял дикий мороз. Взяли обогреть, а теперь она полноправная хозяйка в доме», — откровенничает Кристина.

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39-летняя Карина Мишулина замужем третий раз. До этого в ее активе было два брака. Отцы ее двоих дочерей не принимают участие в их воспитании. Нынешний супруг принял внучек Спартака Мишулина, как родных. Общих детей у пары нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лже-внук Спартака Мишулина проиграл суд. Тверичанин Эдуард Сорокин настаивал, что является родственником известного актера и претендовал на элитную квартиру в центре Москвы.

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