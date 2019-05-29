Земля на связи: ВКонтакте покажет трансляцию из открытого космоса

По данным, предоставленным пресс-службой ВКонтакте, трансляция начнется в 18:40 по московскому времени и продлится шесть часов. В течение этого времени космонавты почистят иллюминаторы Международной космической станции, а также возьмут пробы с ее обшивки.

Кроме того, сотрудники «Роскосмоса» должны демонтировать старые панели для экспериментов. Наблюдать за работой Олега Кононенко и Алексея Овчинина можно будет в официальной группе государственной корпорации в соцсети.

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В 18:00 пройдет трансляция с Полиной Гагариной, которая побеседует с экипажем Международной космической станции по видеосвязи и презентует свою новую песню.

Ранее 5-tv.ru рассказал о молнии, поразившей ракету-носитель «Союз» сразу после запуска с космодрома «Плесецк».