Цвет настроения желтый: Аглая Тарасова в купальнике сразила юзеров фигурой

Звезда фильма «Лед» Аглая Тарасова не так часто выкладывает фотографии из отпусков в жарких странах — подписчики ее Instagram любуются, в основном, снимками с различных модных фотосессией. Недавно актриса все же порадовала фолловеров фотографией с Мальдив — на нем Тарасова в желтом купальнике и коротких шортах позирует в тени дерева.
«Желтое настроение», — подписала фото Аглая.
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Подписчики бросились осыпать Тарасову комплиментами.
«Господи…какая красивая»;
«Какая вы красивая! Фигура — топ»;
«Шорты ван лав»;
«Потрясающая», — восхищаются в комментариях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Тарасова отдыхает на Мальдивах.