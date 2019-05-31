Цвет настроения желтый: Аглая Тарасова в купальнике сразила юзеров фигурой

Звезда фильма «Лед» Аглая Тарасова не так часто выкладывает фотографии из отпусков в жарких странах — подписчики ее Instagram любуются, в основном, снимками с различных модных фотосессией. Недавно актриса все же порадовала фолловеров фотографией с Мальдив — на нем Тарасова в желтом купальнике и коротких шортах позирует в тени дерева.

«Желтое настроение», — подписала фото Аглая.

Гороскоп на 31 мая: Овны, хватит искать оправдания

Подписчики бросились осыпать Тарасову комплиментами.

«Господи…какая красивая»;

«Какая вы красивая! Фигура — топ»;

«Шорты ван лав»;

«Потрясающая», — восхищаются в комментариях.

Instagram @aglayatarasova

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Тарасова отдыхает на Мальдивах.