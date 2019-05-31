Мужчина ранил ножом прохожих в историческом центре Иерусалима

Вооруженный ножом мужчина напал на двух человек в историческом центре Иерусалима. Атака произошла у Дамасских ворот и внутри Старого города, 31 мая.

Злоумышленник ранил двоих человек, но полицейским удалось его обезвредить. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Израиля.

Известно, что агрессор сначала ранил прохожего у Дамасских ворот, а затем набросился на другого мужчину в Старом городе. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Гороскоп на 31 мая: Овны, хватит искать оправдания

Личность злоумышленника и причины, побудившие его на атаку, не разглашается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 19 человек, в том числе 10 детей, ранены после нападения мужчины с ножом в Японии.