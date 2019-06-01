Кто стал инициатором празднования Международного дня защиты детей

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Праздник был учрежден в ноябре 1949-го в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.

Фото: www.globallookpress.com

1 июня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Решение учредить этот праздник было принято в ноябре 1949 года в ходе конгресса Международной демократической федерации женщин в Париже. На ее московской сессии была одобрена аналогичная инициатива.

Впервые Международный день защиты детей отметили в СССР в 1950 году и впоследствии мероприятия, посвященные этому празднику, проводились ежегодно.

Гороскоп на 1 июня: Стрельцы, вы слишком доверчивы

Кстати, традиция праздника зародилась еще за четверть века до этого. 1 июня 1925 года генеральный консул Китая в Сан-Франциско устроил для детей-сирот празднование Дуань-у цзе (Фестиваль лодок-драконов — Прим.ред.) и в этот же день в Женеве проходила Всемирная конференция, посвященная вопросам благополучия детей.

Стоит отметить, что в советское время летние школьные каникулы начинались именно с 1 июня. Этот день, как правило, был насыщен линейками с речами о правах и благополучии детей. Помимо этого, в Международный день защиты детей показывали новые фильмы для ребят, устраивались семейные спортивные состязания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились правила для получения детских пособий в России.

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