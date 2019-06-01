Появилась первая информация о пострадавших в результате ЧП в Дзержинске

В результате ЧП в Дзержинске в цехе по производству взрывчатки НИИ «Кристалл» пострадали как минимум 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

По предварительной информации, разрушено административное здание.

Между тем жители города сообщают в сети о появившемся после взрывов запахе.

Как минимум два взрыва прогремели в Дзержинске днем в субботу, 1 июня. Момент второго взрыва попал на видео.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дзержинске создан оперативный штаб, планируется эвакуация жителей близлежащих к месту взрыва домов.