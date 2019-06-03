МЧС нашло свыше 30 нарушений техники безопасности на заводе в Дзержинске

, 6:14 23

Внеплановая проверка прошла еще перед взрывами на оборонном предприятии.

Фото: МЧС РФ

Тема:
Взрыв на заводе в Дзержинске 18

МЧС выявило 35 нарушений пожарной безопасности на заводе «Кристалл» в Дзержинске, где 1 июня прогремел взрыв. Как сообщает ТАСС, министерство провело внеплановую проверку в конце апреля и обнаружило целый список нарушений.

МЧС обнаружило: отсутствие противопожарных дверей, условий для безопасной эвакуации с верхних этажей, а также сложенные в цехах горючие материалы. В конце апреля «Кристалл» проверял Ростехнадзор и тоже обнаружил нарушения — несоответствие требованиям процесса приема, транспортировки и хранения жидкостей, и отсутствие на складе противопожарного щита.

1 июня в цехе завода «Кристалл» в нижегородском Дзержинске произошло два взрыва и разгорелся пожар. К данному моменту известно о 89 пострадавших и 16 госпитализированных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти оценили масштаб последствий от взрывов на заводе в Дзержинске.

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