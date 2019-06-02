Взрыв на заводе «Кристалл» в Дзержинске: хроника событий

, 3:49 Эфирная новость 112

Губернатор Нижегородской области распорядился выплатить пострадавшим после ЧП на заводе по 150 тысяч рублей.

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Фото, видео: ТАСС/Мустафин Равиль, Пятый канал

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Взрыв на заводе в Дзержинске 16

В эту субботу, 1 июня, жители Дзержинска, что в Нижегородской области, были всерьез напуганы двумя мощными взрывами. На местном заводе «Кристалл», где производят тротил и взрывчатку, произошло ЧП. Только по счастливой случайности никто не погиб. За помощью к медикам обратились 85 человек, 16 госпитализированы. Сейчас последствия взрывов и пожара ликвидированы. Горожанам уже ничего не угрожает, а специалисты выясняют, что стало причиной детонации. С места событий — Семен Еремин.

Уже известно, что под завалами никого нет, но надо устранить угрозу возможных обрушений, полностью уничтожен целый цех! И только после этого на место смогут прийти следователи, чтобы определить, что ж там случилось. Пока Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности.

«Сейчас был бабах. Ой, еще один, е мое, что происходит стекла в машинах ломаются», — транслирует происходящее очевидец.

Столб черного дыма над заводом снят жителями Дзержинска с разных ракурсов. Два мощных взрыва прогремели с небольшим интервалом. Их сила ощущалась в радиусе трех километров. И странные осадки после выброса гари.

«С неба падает, я не знаю порох какой-то или пепел. И это не дождь. Я думала это дождь шелестит. А это не дождь. Я просто в шоке», — говорит очевидица.

Выбитые ударной волной стекла, заклинившие двери.

Очевидцы сняли оглушительные взрывы на заводе в Дзержинске с близкого расстояния

«Вот здесь волна пошла. Ударила первый подъезд. Стекла разбило здесь», — рассказывают местные жители.

В шоке был весь город. С первых минут стало ясно, что ЧП серьезное. Но обошлось без паники. Включились системы оповещения:

«Ситуация находится под контролем администрации города и ГУ МЧС РФ, угрозы населению нет. Просьба соблюдать спокойствие».

Первые пожарные расчеты и скорые прибыли на место сразу. В больницы начали доставлять раненых — и с самого предприятия, и из соседних домов.

«Кровь не требуется, у нас все есть. Характер травм — это в основном травмы головы и рваные раны», — сообщает Жанна Новикова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе.

«Мы сами не поняли, где был взрыв», — рассказывает очевидец.

«Мы с другой половины. Где был взрыв, мы так и не поняли», — отвечает мужчина.

ЧП произошло в цеху по производству тротила. «Кристалл» — это оборонное предприятие, разрабатывающее и изготавливающее взрывчатые вещества и боеприпасы для армии и гражданского хозяйства с начала 50-х. Пожар, возникший на месте разрушенного цеха, охватил больше тысячи двухсот квадратных метров. Огонь тушили с использованием беспилотников и бронированных автомобилей-цистерн.

Жуткие кадры последствий взрыва в Дзержинске с высоты птичьего полета

«Произошло обрушение одного из цехов, в результате чего возник пожар. Никакой угрозы для населения нету. Сейчас совместно с подразделениями всех видов правоохранительных блоков проводим проверку, осматриваем для того, чтобы снять все вопросы последующего ухудшения обстановки», — рассказывает Валерий Синьков, начальник главного управления МЧС России по Нижегородской области.

На самом заводе повреждено пять зданий. По одной из версий, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса. Правила безопасности, кажется, здесь нарушали регулярно. Во всяком случае именно за это еще накануне отстранили от работы генерального директора. По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в Нижегородскую область отправлены криминалисты центрального аппарата.

Ранее 5-tv.ru публиковал список госпитализированных после взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске.

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