Власти оценили масштаб последствий от взрывов на заводе в Дзержинске

70 детских садов и 31 школа города Дзержинска пострадали в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Нижегородской области 1 июня. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что в большинстве случаев речь идет о выбитых стеклах, которые в срочном порядке будут заменены. Конструкции зданий образовательных учреждений не пострадали.

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Местным жителям, у которых оказались повреждены квартиры, рекомендовано обращаться в экстренные службы и управляющие компании.

«Все необходимые ресурсы для устранения последствий будут выделены», — заявил Никитин.

Сумму общего ущерба после происшествия в Дзержинске установят в течение двух дней. В первую очередь внимание уделят объектам социального значения и жилого фонда.

В результате серии взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадали 84 человека, 17 — были госпитализированы. Взрывной волной выбило стекла в 185 домах, в городе был введен режим ЧС.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронику ЧП на предприятии в Нижегородской области.