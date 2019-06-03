Пострадавшим от взрыва в Дзержинске выплатили по 150 тысяч рублей

, 22:27 Эфирная новость 32

Восемнадцать жителей города, попавших в больницу после инцидента на заводе «Кристалл» получили компенсацию от властей.

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Фото, видео: ТАСС / Елена Сорокина, Пятый канал

Восемнадцать жителей нижегородского Дзержинска, госпитализированных в результате взрыва на заводе «Кристалл», получили компенсации в размере 150 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Всего за помощью к медикам после ЧП на тротиловом заводе обратились человек 110. Семнадцать пострадавших до сих пор остаются в больницах. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности». Два мощных взрыва прогремели на складе готовой продукции в субботу 1 июня. Ударной волной выбило стекла и двери близлежащих домов, пострадали детсады и школы. К счастью, в выходной день там никого не было. Самые тяжелые травмы получила женщина — работница завода. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

«Кровь не требуется, у нас все есть. Характер травмы основной — это травма головы и рваные раны», — рассказывает заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Жанна Новикова.

Оборонное предприятие «Кристал» — крупнейший в России производитель армейских боеприпасов, в том числе — авиабомб. По странному стечению обстоятельств, буквально за несколько дней до происшествия от исполнения обязанностей был отстранен генеральный директор завода именно из-за проблем с техникой безопасности. Специальная комиссия выявила на предприятии десятки нарушений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какое конкретно количество нарушений нашло МЧС на заводе «Кристалл».

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