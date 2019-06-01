Список госпитализированных после взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске

, 21:51 Видео 494

В настоящий момент пострадавшими в результате ЧП в Нижегородской области считаются 84 человека.

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Фото, видео: Пятый канал

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Взрыв на заводе в Дзержинске 15

Список пострадавших в результате мощных взрывов на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске 1 июня публикует 5-tv.ru. В числе людей, которым понадобилась помощь медиков, числятся 84 человека. Из них 17 — госпитализированы. Ранее информация была о 79 пострадавших.

— Елизавета Р., 1998 г. р.,

— Татьяна Ш., 1968 г. р.,

— Екатерина Г., 1989 г. р.,

— Елена Л., 1977 г. р.,

— Елена К., 1960 г.р,

— Алевтина Т., 1959 г. р.,

— Роман Л., 1976 г. р.,

— Алексей К., 1991 г. р.,

— Елена Б., 1976 г. р.,

— Татьяна Д., 1959 г. р.,

— Елена Ю., 1959 г. р.,

— Наталья З, 1974 г. р.,

— Елена Б., 1975 г. р.,

— Нина К., 1954 г. р.

Известно, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В Дзержинске организована горячая линия для родственников людей, которые получили травмы в результате ЧП.

5-tv.ru рассказывал, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов, а затем — возгорание. Его площадь достигла 1,2 тысячи квадратных метров. Площадь разрушения на предприятии составила 800 квадратных метров.

Нарушений превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, опасных для населения, в воздухе не зафиксировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе был введен режим ЧС.

Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» был учрежден в 1950-е годы и занимается созданием взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.

Тема:
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