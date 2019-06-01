Экс-главе Раменского района Андрею Кулакову предъявлено обвинение в убийстве

Следствие предъявило обвинение бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову в убийстве его близкой знакомой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката фигуранта Артема Сарбашева.

«Ему предъявлено обвинение по части первой статьи 105 УК РФ („Убийство“)», — заявил адвокат.

По словам Сарбашева, Кулакова, вызвали на допрос как свидетеля, а впоследствии задержали.

«Свою вину он не признает», — отметил защитник, добавив, что его клиент не виделся с жертвой 1-го и 2 мая.

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