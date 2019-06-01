Режим ЧС введен в Дзержинске после взрывов на заводе «Кристалл»

, 16:56 Видео 339

СКР сообщило о техногенном характере произошедшего.

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Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Взрыв на заводе в Дзержинске 12

Власти Дзержинска Нижегородской области объявили режим чрезвычайной ситуации в городе после взрывов на ГосНИИ «Кристалл», прогремевших утром в субботу, 1 июня. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по региону Валерий Синьков.

Региональное СУ СКР сообщило, что произошедшее носит техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

По последним данным, пострадали 42 человека. Радиационный фон в городе не превышен. Необходимости в эвакуации жителей нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий взрыва на заводе «ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области.

Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» был учрежден в 1950-е годы и занимается созданием взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.

Режим ЧС введен в Дзержинске после взрывов на заводе «Кристалл»

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