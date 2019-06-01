Жуткие кадры последствий взрыва в Дзержинске с высоты птичьего полета

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По предварительной информации, число пострадавших возросло до 38 человек.

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Фото, видео: YouTube / Евгений Хазеев

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Взрыв на заводе в Дзержинске 11

В распоряжении 5-tv.ru оказались страшные кадры последствий взрыва на заводе «ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. Снятое при помощи коптера видео позволяет увидеть масштабы ЧП.

На момент съемки пожар еще продолжается, его площадь изначально составляла 100 квадратных метров, но затем увеличилась. Пожару был присвоен третий уровень сложности. Густой черный дым распространился над значительной территорией города.

Число пострадавших от взрыва возросло до 38 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, 25 — средней степени тяжести, еще девять получили незначительные ранения. Ранее сообщалось о 22 пострадавших и двух пропавших без вести, однако о последних затем информация была опровергнута.

Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Виктор Краснов, в результате взрыва выбиты стекла в радиусе трех километров. Вместе с тем, власти объявили, что необходимости в эвакуации жителей нет, передает Интерфакс.

Также в администрации Дзержинска сообщили, что конструкции жилых зданий, по предварительным данным, существенно не пострадали, жилищные коммуникации также не получили повреждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожарные службы ликвидируют возгорание на предприятии под Нижним Новгородом, где в субботу, 1 июня, прогремели два взрыва. По предварительным данным, в одном из цехов взорвались боеприпасы.

Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» был учрежден в 1950-е годы и занимается созданием взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.

Тема:
Взрыв на заводе в Дзержинске 11
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Момент взрыва на заводе в Дзержинске
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ЧП на заводе в Дзержинске

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