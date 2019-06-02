Голый торс и полотенце на бедрах: Бондаренко опубликовал «горячее» видео

, 21:17 Видео 167

Звезда сериала «Дикий» похвастался в социальной сети красивым рельефным прессом.

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Фото, видео: Instagram @st_bond

Популярный российский актер Станислав Бондаренко продемонстрировал обнаженный торс, а на бедрах у него лишь полотенце. Он разместил в Instagram «сторис», в котором рядом с ним стоят также два его друга.

«До встречи», — говорит артист, изображая грозное лицо.

Фигура 33-летнего Бондаренко не первый раз будоражит сознание его поклонниц и может вызвать зависть у мужчин, ведь тело актера — в прекрасной спортивной форме.

Тем не менее, звезда сериала «Дикий» счастлив в браке с арт-директором Аурикой Алехиной и у пары недавно на свет появился чудесная дочка Микаэла. Недавно он опубликовал трогательное фото с малышкой, вызвав восторженные отклики подписчиков в соцсети.

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