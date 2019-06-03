Трамп призвал Иран, Россию и Сирию прекратить обстрелы в Идлибе

Дональд Трамп призвал Россию, Иран и Сирию прекратить бомбардировать провинцию Идлиб. Свое обращение он разместил в Twitter. При этом американский президент обвинил указанные страны в том, что они «в массовом порядке убивают многих мирных жителей».

«Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!» — написал Трамп.

Стоит отметить, что начиная с 21 мая в сирийском Идлибе обострилась и без того сложная ситуация — боевики осуществляют каждодневные атаки на позиции правительственных войск, а также обстреливают базу ВС РФ Хмеймим в Латакии. Удары, которые Трамп назвал «убийствами мирных жителей» предпринимаются Сирией и Россией в ответ на атаки боевиков, засевших в Идлибе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что ВКС России осуществляют удары только по тем объектам, чья принадлежность к террористам подтверждена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный аэродром Т-4 в Сирии подвергся ракетной атаке.