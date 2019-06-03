«Неадекват»: Викторию Дайнеко возмутило поведение пассажиров в самолете

Финалистка «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко в своем аккаунте в Instagram рассказала подписчикам, с чем ей пришлось столкнуться во время путешествия с ребенком. По словам певицы, ее возмутили и напугали неадекватные пассажиры самолета, которые напиваются до состояния овощей на глазах собственных детей и выясняют отношения, а потом пеняют на малышей, якобы мешающих отдыхать при перелете.
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32-летняя уроженка казахского села Балпык добавила, что дети — тихие пупсики по сравнению с алкоголиками и дебоширами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Виктории Дайнеко обеспокоены ее худобой.