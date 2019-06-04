Шведский суд отказался арестовывать Джулиана Ассанжа — на этом настаивала местная прокуратура. Судья сослалась на то, что основатель Wikileaks и так отбывает наказание в Великобритании, и арест был бы бессмысленным. Если следствию понадобится допросить журналиста, то сделать это можно и в британской тюрьме.

Слушания проходили за закрытыми дверями. Если бы суд удовлетворил просьбу прокуратуры, то австралийца экстрагировали бы в Швецию, где его подозревают в изнасиловании. Выдачи Ассанжа добиваются и США. В Штатах правозащитника обвиняют в шпионаже. Там ему грозит пожизненное заключение и даже смертная казнь. Правозащитник почти семь лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, пока весной этого года его не выдали британским властям. На прошлой неделе здоровье Ассанжа резко ухудшилось. Он сильно похудел и впал в депрессию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы.