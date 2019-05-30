WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы

Организация WikiLeaks обеспокоена состоянием здоровья своего основателя Джулиана Ассанжа, которого приговорили к 50 неделям заключения за нарушения условий освобождения под залог в 2012 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителей компании, за семь недель, проведенных в тюрьме Белмарш, состояние Ассанжа сильно ухудшилось, вследствие чего его даже пришлось перевести в медицинское отделение. Опасения подтвердил адвокат задержанного Пер Самуэльсон. Он отметил, что на днях с обвиняемым «было невозможно вести нормальную беседу».

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Впрочем, как подчеркнули представители WikiLeaks, ухудшения в здоровье Ассаанжа наблюдались и раньше. После семи лет, проведенных в посольстве Эквадора, в его состоянии были заметны негативные сдвиги, а после тюремного заключения оно еще больше ухудшилось.

Очередные слушания по делу об экстрадиции основателя Джулиана Ассанжа пройдут в четверг, 30 мая, в магистратском суде лондонского округа Вестминстер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джулиану Ассанжу грозит 170 лет тюрьмы. Минюст США предъявил основателю сайта Wikileaks новые обвинения, целых 17 пунктов.