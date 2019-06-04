«Мой шпагат очень грациозный»: Волочкова горда внесением в Книгу рекордов России

Неугомонная королева шпагата Анастасия Волочкова после включения в Книгу рекордов России и дальше собирается радовать поклонников своей растяжкой. В интервью KP.RU она рассказала, что такого физического состояния она добилась «ежедневным и многолетним трудом в балетном зале с малых лет».

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«Ах, если бы вы знали, каким трудом мне эта растяжка досталась, вы бы поняли, почему я ее так берегу. Я горжусь своей растяжкой и рада, что поклонники тиражируют мои шпагаты», — поделилась она.

Бывшая балерина уверена, что ее шпагат — грациозный и стройный, и демонстрирует она его «с юмором, весело и непринужденно».

«Он в большей степени интересен не в балетном зале, не в цирке, не на сцене, а на Мальдивах, и обязательно в купальнике. Поэтому я не перестану вас радовать», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова провела очередной отпуск на Мальдивах.