«Вас разводят!»: Бородиной пришлось оправдываться перед фанатами за мошенничество

Известная российская телеведущая Ксения Бородина вынуждена оправдываться перед подписчиками за мошенничество. Публикация поэтому поводу появилась на странице телеведущей в Instagram.

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Как пояснила сама Ксения, ей в личные сообщения стали часто приходить жалобы от поклонников на то, что она якобы объявила какой-то розыгрыш или попросила пройти опрос, за участие в которых потребовала перевести деньги и исчезла. Бородина даже прикрепила несколько скриншотов таких сообщений. Однако сама теледива к ситуации никакого отношения не имеет — от ее имени действуют мошенники.

Instagram @borodylia

Бородина обратила внимание своих фолловеров на то, что все розыгрыши она проводит только со своей верифицированной страницы в социальной сети. При этом для участия в конкурсе она никогда не просит финансовых вложений. Единственное, что иногда может стать условием участия — подписка на аккаунт партнеров конкурса.

«Кто за опросы платит деньги вообще?! Вас разводят!» — образумила Ксения своих поклонников.

Кроме того Бородиной оказалось не вполне понятно, почему деньги ее фанаты переводят владельцам сторонних аккаунтов, а жаловаться на мошенничество приходят к ней на официальную страницу.

«Вот я все время думаю, что вами руководит, когда вы сами отдаете деньги мошенникам, а строчить смс с проклятиями бежите ко мне в Direct?» — спрашивает она у подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Бородина встала на защиту «инстаграмщиц» из шоу Собчак.