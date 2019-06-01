«З-зависть»: Ксения Бородина встала на защиту «инстаграмщиц» из шоу Собчак

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Телеведущая прокомментировала выпуск программы, где светские львицы жаловались на засилье молодых девушек из социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @borodylia

Тема:
Ольга Бузова 472

Ксения Бородина прокомментировала шоу Собчак, на котором встретились так называемые «инстаграмщицы» и светские львицы. «Инстаграмщицы» — девушки, которые пользуются большой популярностью в социальной сети, зарабатывают на рекламе приличные деньги, и благодаря этому могут позволить себе покупать дорогие брендовые вещи. Именно это и стало камнем преткновения между звездами Instagram и представительницами «тяжелого люкса», которые пожаловались, что «простые» девушки носят сегодня одежду модных и дорогих брендов».

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Ксения Бородина в своем Instagram довольно эмоционально отреагировала на это. Телеведущая написала, что «старая гвардия» имеет возможность одеваться у именитых дизайнеров благодаря состоянию своих мужей.

«Старая гвардия, как они себя сами назвали, включает женщин, которые замужем за богатыми мужиками, которые открыли им „свой“ бизнес и они стали „самодостаточными“ и теперь им с молодыми телочками из инста стыдно в одном обществе находится) „почему мой муж работает сутками, я пошла и купила, а вам подарили?“ 😂🤣😹 что???? И вот она негодует почему🙈🙈 она покупает, а тебе молодой и красивой дарят! З-зависть! Молодые девчонки и правда выглядели выгоднее в этой программе», — написала ведущая «Дома-2».

Instagram @borodylia

Жарким спорам в сети подверглась не только тема противостояния «инстаграмщиц» и светских лиц, но и слова Ксении Собчак, которая рассказала, что один ее знакомый дизайнер не хочет, чтобы его вещи носила Ольга Бузова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на это отреагировала певица и ведущая «Дома-2»

Тема:
Ольга Бузова 472
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