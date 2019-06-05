Гендиректор «Шереметьево» озвучил новую причину задержки выдачи багажа

Генеральный директор главной воздушной артерии России — аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко, назвал реальную причину сбоя системы выдачи багажа пассажирам, сообщает ТАСС.

По его заявлению, самый крупный аэропорт Европы испытывает трудности из-за резкого скачка потока пассажиров. Чтобы решить проблему, службам аэроузла приходится менять и совершенствовать технологии «на ходу».

«Мы переделывали технологию. Нам нужны другие люди и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. Потому что объем багажа изменился. Там есть свои коэффициенты, я не буду про расчеты говорить. Да, потребовалось какое-то изменение. Спокойно сейчас работаем», — заявил Михаил Василенко.

Он также опроверг информацию о массовом увольнении грузчиков и подчеркнул, что сейчас «Шереметьево» почти вернулось в штатный режим работы.

«Мы сейчас практически работаем в штатном режиме. Я уверенно могу сказать, что в течение месяца сбоев не будет» , — поставил точку Василенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в аэропорте «Шереметьево» возникли проблемы с выдачей багажа. Пассажиры могли ожидать свои чемоданы по несколько часов. Одной из проблем назвали нехватку грузчиков.