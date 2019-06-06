В Челябинской области у здания снесло крышу. Все произошло в Магнитогорске. Штормовой ветер обрушил конструкцию в разгар рабочего дня. К счастью, обошлось без пострадавших.

Непогода терзает разные российские регионы. В Екатеринбурге второй день дождь и ветер порывами до 25 метров в секунду. Повалены десятки деревьев. В аэропорту из-за сложных условий не смогли приземлиться пять самолетов, задержаны несколько рейсов. А на Ямале сегодня выпал снег. Водители уже давно сменили шины на летние, и к такому повороту оказались не готовы. В Салехарде — десятки аварий. Северную Осетию накрыл мощный ливень с градом. Владикавказ буквально за час ушел под воду. Подтоплены дворы и подвалы.

На видео из Дагестана засняли, как бетонный мост рухнул в реку вместе с автомобилями, которые были припаркованы на переправе. Стихия, правда, не при чем — мост оказался самостроем и не выдержал нагрузки. Люди не пострадали: припарковав машины, водители мост покинули.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что снег в Иркутской области парализовал дорожное движение.