Дайнеко показала, что будет, если есть бургеры и не заниматься спортом

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Певица вызвала зависть у поклонников, продемонстрировав безупречную фигуру и признавшись, что она совсем за ней не следит.

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Фото, видео: Instagram @victoriadaineko

Известная российская певица Виктория Дайнеко не устает удивлять поклонников. Фанаты недоумевают, как артистке удается сохранить идеальную фигуру, при этом пренебрегая правилами здорового образа жизни. Однажды теледива уже призналась, что совсем не занимается спортом, а теперь рассказала, что иногда может побаловать себя бургерами. На своей странице Instagram звезда опубликовала видео, на котором ест один из них, правда без глютена, чтобы совсем не навредить организму.

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Следом за роликом Дайнеко опубликовала фото в бикини на фоне моря.

«Наглядный пример того, что будет если есть бургеры и не заниматься спортом 1,5 года», — написала под публикацией певица.

Instagram @victoriadaineko

Подписчики были в восторге от безупречных форм исполнительницы и отметили в комментариях, что ей совсем не о чем волноваться — с таким метаболизмом можно и дальше не отказывать себе в гастрономических удовольствиях.

«Вы напрашиваетесь на комплименты».

«Можно и дальше бургеры есть, фигура идеальная».

«Вика, благословляю на лень и обжорство», — написали фолловеры.

Некоторые, в свою очередь, позавидовали Дайнеко и признались, что не могут забывать о калориях.

«У меня после этого совершенно другой результат! Что-то Вы, Вика, не договариваете!»

«Завидую Вам!»

«Тоже так хочу!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Викторию Дайнеко возмутило поведение пассажиров в самолете.

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