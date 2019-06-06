Компания, подавшая в суд на BadComedian, готова пойти на мировое соглашение

Компания Kinodanz, которая подала в суд на Евгения Баженова, известного как BadComedian, сообщила о готовности заключить с блогером мировое соглашение. Об этом «Коммерсанту» сообщил продюсер компании Евгений Мелентьев, при этом не уточнив, какие именно условия сделки устроили бы организацию.

Продюсер отметил, что претензии Kinodanz, прежде всего, касаются нарушения авторских прав. По его словам, BadComedian не согласовал с компанией использование отрывков из фильма «За гранью реальности» и в своем обзоре довольно подробно описал сюжет кинокартины, что привело «к падению продаж на легальных ресурсах».

Кроме того, как отметил Мелентьев, из-за обзора Баженова несколько иностранных дистрибуторов изменили условия договоренностей с Kinodanz. Таким образом, убытки компании значительно превышают сумму иска в один миллион рублей, предъявленного видеоблогеру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что BadComedian заявил о намерении закрыть свой YouTube-канал из-за иска на миллион рублей. По словам представителя Евгения Баженова, кинокомпания Kinodanz усмотрела в обзоре фильма «За гранью реальности» нарушения допустимого объема цитирования видеоряда исходного произведения.