Компания, подавшая в суд на BadComedian, готова пойти на мировое соглашение

, 1:10 11

Kinodanz сообщила о готовности заключить с Евгением Баженовым мировое соглашение.

Фото: Instagram @evgenbad

Компания Kinodanz, которая подала в суд на Евгения Баженова, известного как BadComedian, сообщила о готовности заключить с блогером мировое соглашение. Об этом «Коммерсанту» сообщил продюсер компании Евгений Мелентьев, при этом не уточнив, какие именно условия сделки устроили бы организацию.

Продюсер отметил, что претензии Kinodanz, прежде всего, касаются нарушения авторских прав. По его словам, BadComedian не согласовал с компанией использование отрывков из фильма «За гранью реальности» и в своем обзоре довольно подробно описал сюжет кинокартины, что привело «к падению продаж на легальных ресурсах».

Кроме того, как отметил Мелентьев, из-за обзора Баженова несколько иностранных дистрибуторов изменили условия договоренностей с Kinodanz. Таким образом, убытки компании значительно превышают сумму иска в один миллион рублей, предъявленного видеоблогеру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что BadComedian заявил о намерении закрыть свой YouTube-канал из-за иска на миллион рублей. По словам представителя Евгения Баженова, кинокомпания Kinodanz усмотрела в обзоре фильма «За гранью реальности» нарушения допустимого объема цитирования видеоряда исходного произведения.

Читайте также

+19° Днём +27°
Ночью +16°
65.12
-0.04 73.37
-0.05
Гороскоп на 5 июня: Козероги, кричите о себе на каждом шагу!

Последние новости

1:10
Компания, подавшая в суд на BadComedian, готова пойти на мировое соглашение
1:01
Взрыв прогремел в аэропорту американского штата Нью-Мексико
0:31
Контрафактные духи в Петербурге: Правда или вымысел?
0:01
Арт-директор Алибасова опасается ухудшения состояния здоровья продюсера
23:44
Малышева рассказала, как природа «избавляется» от женщин старше 55 лет
23:33
Видео: Два автомобиля сгорели в Москве
23:31
Путин назначил исполняющего обязанности губернатора Астраханской области
23:15
«Точно жив, состояние тяжелое» — пресс-секретарь Алибасова о здоровье продюсера
23:01
Видео: Очаровательные панды в Московском зоопарке
22:44
«Пацанка»: Наталью Подольскую в желтом платье раскритиковали в сети
22:42
Бари Алибасов жив — источник опроверг сообщения о смерти
22:22
Дацик ворвался в офис «Яблока» с обвинениями в гей-пропаганде — видео
22:02
Актер снялся в роли Иисуса в клипе «Ленинграда», чтобы заплатить за квартиру в Киеве
21:30
Фанаты гадают: у Брэда Питта завязался новый роман?
21:16
Лионский зал Екатерининского дворца под Петербургом откроют этим летом
20:59
Дана Борисова наконец призналась, зачем ездила к «русской Ванге»
20:49
Предполагаемый убийца бывшего спецназовца ГРУ арестован до 2 августа
20:39
«Душевое» фото Каменских топлесс, но в странных трусах возмутило поклонников
20:35
«Меня оболгали»: Украинец, навсегда изгнанный из политического ток-шоу
20:24
Видео: Россия и КНР продолжат сотрудничество по Сирии, КНДР и Венесуэле

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

«Алые паруса-2019». Аккредитация СМИ

4 июня начался приём заявок от средств массовой информации, желающих осветить праздник «Алые паруса», который пройдет в ночь с 23 на 24 июня 2019 года.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама