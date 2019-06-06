«Начинаю борьбу»: Суд взыскал с Лолиты более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Басманный районный суд Москвы частично удовлетворил иск ТСЖ в отношении певицы Лолиты Милявской и взыскал с артистки более 720 тысяч рублей. В эту сумму входит долг исполнительницы в размере 609 тысяч рублей, а также пени и госпошлина. Об этом сообщают РИА Новости.

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Звезда эстрады прокомментировала решение суда. На своей странице Instagram певица опубликовала видео, в котором сообщила, что возмущена такой несправедливостью. Артистка отметила, что ТСЖ допускает нарушения, на которые судья почему-то закрывает на глаза.

«Я думаю, встретимся мы вплоть до Верховного суда, опять начинаю борьбу!» — заключила вокалистка.

Ране Лолита объяснила 5-tv.ru, за что задолжала деньги. Она рассказала, что всегда платила по счетчикам за свет воду и «за все что положено», но в квитанциях была еще графа «за содержание общего имущества», которая иногда доходила до 40 тысяч рублей, а общий счет за квартиру — до 80 тысяч рублей. За что она должна платить такие деньги, в ТСЖ объяснить и предоставить какие-либо документы отказывались.