«Всем народом»: Мать Тимати объявила конкурс на имя для будущего наследника сына

Симона Юнусова, мать российского рэп-исполнителя Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, объявила всенародный конкурс, на лучшее имя для наследника сына. Условие одно — имя должно удачно сочетаться с отчеством и фамилией.

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Представительница известной бизнес-музыкальной семьи разместила конкурсное предложение в своем Instagram. Предложения подписчиков, да и всех желающих поучаствовать в конкурсе, уверена Симона, очень поможет молодым родителям.

Instagram @simona280

Какая награда ждет победителя конкурса на лучшее имя для наследника Тимати, не говорится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Тимати наконец-то признался, что скоро станет отцом. Рэпер опубликовал серию снимков с возлюбленной Анастасией Решетовой, на которых виден ее округлившийся живот.