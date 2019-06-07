51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» вышла замуж

Финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, известная как опасная «сибирская ведьма», вышла замуж. 51-летняя женщина сообщила об этом в своем аккаунте в Instagram, опубликовав свадебные фотографии. На снимках вместо мрачной колдуньи — счастливая, улыбающаяся невеста в белом платье рядом со своим избранником.

«Счастье возможно в любом возрасте! Главное, никогда не отчаивайтесь и не решайте для себя, что впереди ничего нет. Будьте все счастливы, находите свои половинки и радуйтесь жизни!» — написала Елена.

Instagram @golunovaofficial

За несколько часов популярная ясновидящая получила более девяти тысяч поздравлений от подписчиков.

«Ура! Счастья Вам долгого!»

«Бесконечного счастья, семейного благополучия! Огромной любви!»

«Как приятно смотреть на счастливых людей»

«Вам так идет белый цвет! Хотелось бы видеть вас почаще в светлых вещах, нежели в черных», — пишут поклонники.

Бари Алибасов составил новое завещание в НИИ имени Склифосовского в Москве

Instagram @domkadoni

Поздравления оставил на своей странице в Instagram и сын Елены Голуновой, тоже участник «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони.

«Любовь, счастье и семья! Девиз сегодняшнего дня! Вокруг друзья! В сердцах счастье!!! Вокруг любимые! Не знаю, что сказать! Мам люблю тебя! Олег уважаю!», — написал потомственный маг.

Кроме Влада, у Елены есть еще двое сыновей от второго брака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что победительница 15 сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг после смены имиджа пожаловалась, что в нее влюбляются экзальтированные барышни.