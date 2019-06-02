ПВО Сирии отразили ракетную атаку к югу от Дамаска

В результате ракетного обстрела со стороны Израиля утром, 2 июня, сирийская армия потеряла троих человек, семерых военнослужащих ранило к юго-западу от Дамаска.
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Агентство SANA сначала сообщило, что ПВО Сирии отразили атаку по предместьям города Кунейтры. Позже стало известно о жертвах «израильской агрессии».
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Телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что целью удара были база и склады с оружием движения «Хезболла».
27 мая Израиль также нанес ракетный удар по сирийской провинции Кунейтра.