ПВО Сирии отразили ракетную атаку к югу от Дамаска

В результате ракетного обстрела со стороны Израиля утром, 2 июня, сирийская армия потеряла троих человек, семерых военнослужащих ранило к юго-западу от Дамаска.

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Агентство SANA сначала сообщило, что ПВО Сирии отразили атаку по предместьям города Кунейтры. Позже стало известно о жертвах «израильской агрессии».

« Утром в 04.10 израильский неприятель продолжил агрессию, запустив несколько ракет по восточным предместьям Кунейтры, что вызвало некоторый материальный ущерб, а также привело к гибели трех солдат и ранению семерых », — приводит РИА Новости сообщение агентства.

Телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что целью удара были база и склады с оружием движения «Хезболла».

27 мая Израиль также нанес ракетный удар по сирийской провинции Кунейтра.