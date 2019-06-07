«Легче на душе»: Возлюбленная Тимати о сложностях сокрытия своей беременности

Поклонники рэпера Тимати активно обсуждают скорое пополнение в его семействе — девушка артиста, Анастасия Решетова, беременна. Об интересном положении модели стало известно совсем недавно, несмотря на то, что будущая мама уже находится на поздних сроках беременности.

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На своей странице в Instagram Решетова рассказала о том, какие сложности ей пришлось испытать, чтобы информация не просочилась в прессу раньше срока. Например, избраннице Тимати пришлось практически запереться дома и выходить на улицу как можно реже, чтобы кто-нибудь не сфотографировал ее тайком, пишет Teleprogramma.pro.

«Теперь хоть легче на душе стало и можно спокойно вести Instagram и выходить на улицу» , — поделилась модель.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мать Тимати объявила конкурс на имя для будущего ребенка рэпера.