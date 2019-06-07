«Он названивал»: Мадонна прокомментировала слух о свидании с Трампом

Известная американская певица Мадонна опровергла слух о свидании с Дональдом Трампом. По некоторой информации, артистка провела время с действующим президентом США.

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Слова артистки опубликовало издание New York Times. По признанию Мадонны, романтической встречи с Трампом у нее не было. Однако в то время как она участвовала в съемках модного дома Versace, американский лидер настойчиво звонил ей.

«Он названивал и спрашивал: у тебя все хорошо? Тебе комфортно? Кровати удобные? Ты счастлива?», — поделилась певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мадонна оказалась еще одной жертвой домогательств Харви Вайнштейна.