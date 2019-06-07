Видео: Туктамышева сменила образ стюардессы на пилота ковра-самолета

, 12:17 Видео 253

22-летняя фигуристка опубликовала в Instagram шутливый танцевальный ролик.

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Фото, видео: Instagram @liza_tuktik, Twitter @TuktikLiza

Елизавета Туктамышева рассказала фанатам об эволюции своего образа. От скандального стрип-выступления на льду в костюме стюардессы до пилота ковра-самолета. Видео чемпионка мира 2015 года выложила в Twitter.

На этот раз не так откровенно — Туктамышева танцует на полотенце в домашнем халате под музыку из фильма Гая Ричи «Аладдин». Судя по реакции подписчиков, ролик им пришелся по душе. Теперь фанаты ждут от Туктамышевой нового ледового выступления на восточный манер.

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На командном чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года в Японии Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером, а в произвольном прокате показала лучший результат среди всех участников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети обсуждают жаркий танец Медведевой и Туктамышевой.

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