«Ваша шпага до сих пор торчком»: Монеточка позвонила Боярскому

Лиза Гырдымова, известная как певица Монеточка, недавно принимала участие в съемках шоу на YouTube. В одном из заданий ей нужно было позвонить Михаилу Боярскому и разыграть его, пишет «Московский комсомолец».

Лиза не растерялась и сразу же призналась артисту в любви, добавив, что тот находится в отличной форме.

«Уверена, ваша шпага до сих пор торчком и прекрасно жалит. Комплимент от души», — заключила Монеточка.

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Боярский, вероятно, был в шоке от такой выходки 21-летней певицы, однако виду не показал. Сказав «спасибо», он положил трубку. Благодаря этому звонку Лиза победила рэпера Джигана на шоу. Она получит пять тысяч рублей и приз в виде яиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Монеточка презентовала новый клип на песню «Нет монет».