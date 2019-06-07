«Вот это гены!»: Бывшая жена Машкова помолодела на 20 лет

Наследница актерской династии Мария Машкова поделилась на своей страничке в социальной сети интересным фото. Ее девятилетняя дочь Стефания и мать Елена держатся за руки в прыжке на улицах Лос-Анжелеса, куда Мария переехала с семьей два года назад. Звездная чета отмечала день рождение девочки, на праздник приехала бабушка Елена Шевченко — первая жена Владимира Машкова, сообщает сайт 7Дней.ру.

Instagram @masha_mashkova_official

Подписчики удивились молодости и стройной фигуре Елены в ее 55 лет.

«Неужели Елене 55 лет? Выглядит моложе лет на 20! Вот это гены!» , — прокомментировал подписчик.

Мария добавила шутливую подпись в своей манере.

«Нестандартаня бабушка на районе», — подписала она фото.

Актриса театра и кино Елена Шевченко и правда, отлично выглядит в свои годы. Артистка снялась в таких фильмах, как «День выборов», «Мама не горюй» и «Сирота казанская». Сейчас она работает в Театре.doc в Москве.

Instagram @shevchenko9114

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