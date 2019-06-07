«Чокнутая»: Поклонники Бузовой возмущены ее появлением на верблюдах

, 21:28 Фото 922

Певица очень своеобразно прибыла на церемонию вручения премий МУЗ-ТВ.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 480

Ольга Бузова решила сразить наповал всех присутствующих на церемонии вручения премий МУЗ-ТВ и появилась на красной дорожке в окружении верблюдов.

Животных, на которых были накинуты яркие накидки, вели поводыри, а сама ведущая «Дома-2» восседала на паланкине, который несли мужчины в восточных одеждах.

«Собаки лают — караван идет» — это все, что я хочу сказать сегодня. Спасибо моим людям за любовь и веру в меня вот уже 15 лет», — подписала она снимок.

Instagram @buzova86

Однако мало кто из ее подписчиков восхитился таким появлением скандальной телеведущей.

«Я представляю, как этих бедных верблюдов мучают. Тупая курица, когда нет таланта, которым можно удивлять или хотя бы красотой, в ход идут вот такие фриковые представления», — возмутился один из фолловеров.

«Чокнутая… Крышу от жары снесло», — считает другой.

«В то время, как все мировые звезды выступают против эксплуатации животных ради развлечений, это недозвезда приперлась на верблюдах», — отметил третий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова в прозрачном платье похвасталась просмотрами клипа.

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