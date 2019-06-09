Видео: Сын Бари Алибасова не обеспечивает новорожденную дочь

Жена сына Бари Алибасова Виолетта Гришина сообщила о побоях во время беременности, пишет сайт KP.RU.

По ее словам, Алибасов-младший поднимал на нее руку на шестом месяце срока. После рождения дочери Амелии Гришина живет с малышкой в Калининграде, а сын известного продюсера остался в Москве. Он практически не навещает супругу с ребенком и не обеспечивает семью. Девочка все же носит двойную фамилию Гришина-Алибасова, а ее мать собирается подавать на развод.

«С момента рождения Амелии все финансовое бремя лежит на мне. Естественно, мне помогают родители. Алибасов не дает денег», — отметила Виолетта.

Гришина однако обратилась к подписчикам с просьбой не оскорблять семью Алибасовых, а после отравления продюсера поддержала его теплыми словами.

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«Бари Каримович, скорейшего выздоровления! Все будет хорошо! Молимся. И, уверенна, скоро Амелия увидит вас лично и еще подышим свежим воздухом Балтики на совместной прогулке», — написала Виолетта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бари Алибасов-младший прокомментировал состояние отца.