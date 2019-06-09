Потап рассказал, как родители Каменских повлияли на их свадьбу

Свадьба украинского поп-исполнителя Потапа и певицы Насти Каменских стала одним из самых обсуждаемых событий в мире шоу-бизнеса. Долгожданное торжество прошло в Киеве по высшему разряду. Громкие песни, жаркие танцы, грандиозное шоу и зажигательная пара во главе стола — все это позволило друзьям молодоженов назвать прошедший банкет «свадьбой века», отмечают 7Дней.ru. Однако, как выяснилось, звездные новобрачные провели свою свадьбу вовсе не так, как изначально планировали.

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В интервью для ТСН Потап рассказал, что вместе со своей возлюбленной хотел организовать торжество где-нибудь за рубежом: например, в Италии или другой европейской стране. Однако от этой идеи пришлось отказаться из-за родителей Каменских. Знаменитости переживали за здоровье отца артистки и пришли к выводу, что ему будет довольно тяжело перенести перелет. В связи с этим влюбленные решили провести церемонию в родном Киеве, куда пригласили коллег, друзей и близких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Потап расстался с Каменских через неделю после свадьбы.