«Бедные мужики»: Екатерина Климова опубликовала фото из душа

Известная российская актриса Екатерина Климова довольно часто соблазняет поклонников своими снимками. Очаровать фанатов звезда может и в пышных платьях, и в домашнем костюме, и даже совсем без косметики. Особенно любят подписчики естественные фото знаменитости, на которых теледива, по их мнению, выглядит ничуть не хуже, чем на красной дорожке.
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В воскресенье, 9 июня, артистка опубликовала очередной «естественный» снимок, который привел пользователей в восторг. На своей странице в Instagram Климова разместила фото из душа, на котором позирует под струями воды в одном полотенце.
«Жара», — написала под публикацией теледива, вероятно, намекая на то, что спасаться от такой погоды ей помогает только прохладный душ.
Увидев фотографию актрисы, поклонники не смогли сдержать восхищения. Они признались, что после таких кадров им стало еще жарче. По традиции, фанаты осыпали Климову комплиментами и отметили, что кинозвезда шикарно выглядит для своих лет.
«Красивая и естественная, нет этих филлеров и ботокса. Шикарная! Очень органично и красиво все!»
«Пекло».
«Теперь стало еще жарче».
«Ах, какая женщина!»
«Бедные мужики! От ваших постов всегда настроение поднимается на 100%», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Климова трогательно прокомментировала участие в съемках художественного фильма «Артек. Большое путешествие».