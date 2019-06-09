«Бедные мужики»: Екатерина Климова опубликовала фото из душа

Известная российская актриса Екатерина Климова довольно часто соблазняет поклонников своими снимками. Очаровать фанатов звезда может и в пышных платьях, и в домашнем костюме, и даже совсем без косметики. Особенно любят подписчики естественные фото знаменитости, на которых теледива, по их мнению, выглядит ничуть не хуже, чем на красной дорожке.

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В воскресенье, 9 июня, артистка опубликовала очередной «естественный» снимок, который привел пользователей в восторг. На своей странице в Instagram Климова разместила фото из душа, на котором позирует под струями воды в одном полотенце.

«Жара», — написала под публикацией теледива, вероятно, намекая на то, что спасаться от такой погоды ей помогает только прохладный душ.

Instagram @klimovagram

Увидев фотографию актрисы, поклонники не смогли сдержать восхищения. Они признались, что после таких кадров им стало еще жарче. По традиции, фанаты осыпали Климову комплиментами и отметили, что кинозвезда шикарно выглядит для своих лет.

«Красивая и естественная, нет этих филлеров и ботокса. Шикарная! Очень органично и красиво все!»

«Пекло».

«Теперь стало еще жарче».

«Ах, какая женщина!»

«Бедные мужики! От ваших постов всегда настроение поднимается на 100%», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Климова трогательно прокомментировала участие в съемках художественного фильма «Артек. Большое путешествие».