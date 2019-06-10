«Гордая мама»: Джей Ло спела на сцене со своей дочерью

Дженнифер Лопес умилила поклонников совместным выступлением с дочерью. Певица пригласила 11-летнюю Эмму стать участницей ее турне и спеть вместе со знаменитой мамой на сцене. Видео с концерта Лопес поделилась на свое странице в Instagram. Публикацию певица сопроводила восторженным комментарием и хештегом «гордая мама».

Дуэтом Джей Ло и Эмми спели во время первого концерта знаменитой певицы в рамках тура «Это моя вечеринка», посвященного 50-летию Лопес. Шоу состоялось в концертном зале «Форум» в Лос-Анджелесе в пятницу, 7 июня.

И певица, и ее дочь были одеты в красные платья с пышной фатиновой юбкой. Поклонники пришли в восторг от совместного номера: Эмма продемонстрировала прекрасные вокальные данные. Девочка без труда выполняла вокализы и легко брала верхние ноты в своей партии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дженнифер Лопес сразила поклонников идеальной фигурой в наряде с открытым животом.