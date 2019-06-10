Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

В этом году «Алые паруса» — шоу ставшее лучшим в Европе, празднует свое пятнадцатилетие. История легендарного праздника начинает свой отсчет с 1968 года. В 1979 году проект был закрыт, а спустя 26 лет по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и при участии Пятого канала, корабль с алыми парусами вновь появился на Неве.

Галерея «Ленинград Центра» представит экспозицию, в которой будут собраны модели парусных судов, олицетворявшие знаменитый греевский «Секрет». Наряду с этим, посетители смогут увидеть уникальное первое печатное издание романа Александра Грина, уникальные артефакты ставшего легендарным бренда «Алые паруса» и многое другое.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Для создания экспозиционного пространства организаторы используют технологические средства, которые позволят посетителям с головой погрузиться в историю праздника и буквально совершить «путешествие во времени». Так с помощью технологии дополненной реальности из зала галереи можно будет перенестись на петербургские набережные и увидеть, как «Алые паруса» проходят по Неве в лучах праздника.

История праздника «Алые паруса» будет рассказана при помощи выразительных средств живописи, декоративно-прикладного искусства, выставочного дизайна, архивных документов. Гости «Ленинград Центра» смогут увидеть ретроспективу становления и развития лучшего городского события в Европе «под широким углом».

Шоу «Алые паруса» входит в десятку самых посещаемых туристических событий мира, по версии журнала The Telegraph. Праздник выпускников получил широкое признание, завоевав награды во множестве российских и зарубежных премий, среди которых: первое место профессиональной ежегодной премии «Best Experience Marketing Awards»; место финалиста VII главной ежегодной национальной премии в области событийного маркетинга и специальных мероприятий «Событие года» сразу в пяти номинациях. Среди финалистов главной европейской премии событийного маркетинга EUROPEAN BEST EVENT AWARDS (2016) праздник был представлен в пяти номинациях.

За проведение трансляций праздника Пятый канал стал обладателем премии ТЭФИ-2017 в номинации «Событие сезона», а в 2018 году — трансляция праздника удостоилась приза премии «Самый ОК» в номинации «Онлайн-концерт года».

Экспозиция открыта для посетителей с 25 июня по 10 сентября 2019 года, ежедневно с 12:00 до 20:00 в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Потемкинская, 4.

Вход свободный.