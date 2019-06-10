Полковник Захарченко приговорен к 13 годам лишения свободы

Пресненский суд Москвы в понедельник, 10 июня, приговорил бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки и попытки воспрепятствовать правосудию, сообщает ТАСС.

«Признать подсудимого Захарченко виновным, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — огласила вердикт судья Елена Абрамова.

Стоит отметить, что по одному из пунктов обвинения — получение взятки от ресторатора Мехди Дусса в размере 800 тысяч долларов — подсудимый был оправдан. Оглашение приговора «золотому полковнику» длилось три часа 45 минут.

Кроме того, Дмитрий Захарченко оштрафован на 117 миллионов рублей и лишен звания полковника и государственных наград. Осужденный, согласно решению суда, не имеет права занимать руководящие посты в государственных органах сроком на два года. Также учтено время, проведенное Захарченко в СИЗО.

Обвинение просило суд назначить бывшему сотруднику МВД наказание в виде 15,5 лет колонии строгого режима и оштрафовать на 494 миллиона 940 тысяч 160 рублей. Дмитрий Захарченко вину так и не признал, а предъявленные обвинения назвал фейковыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд признал полковника Захарченко виновным по делу о взятках.