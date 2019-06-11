Фото: Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына

Ким Кардашьян впервые показала публике крупным планом лицо своего новорожденного сына Псалма. На снимке, который опубликовала модель на своей странице в Instagram, младенец мирно спит, закинув ручки за голову.

За пару часов фото собрало более трех миллионов лайков и тысячи комментариев.

«Вау! Добро пожаловать в мир, малыш!»

«Ким, он идеален, похож на тебя!»

«Какой он милый!»

«Ангел!», — умиляются подписчики.

Instagram @kimkardashian

Как известно, это четвертый ребенок Ким Кардашян. Старшую дочь Норт в 2013 году и сына Сейнта в 2015 звезда реалити-шоу родила самостоятельно, а вторую дочь, которую назвали Чикаго, родила в 2018 году суррогатная мать. Отец всех четверых — музыкант Канье-Уэст, за которого Ким вышла замуж пять лет назад.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэста такое необычное имя.