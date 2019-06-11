«Адреналин зашкаливает»: Звезда фильма «Чемпион» обнажил торс на встрече со львом

Российский актер Роман Курцын, известный по ролям в фильме «Чемпион» и сериале «Мент в законе-5», шокировал поклонников очередной публикацией в Instagram. На своей странице в социальной сети кинозвезда опубликовал фото, на котором запечатлен рядом со львом. Вероятно, подражая дикому зверю, артист позирует на снимке с широко открытым ртом и смотрит вдаль. Для «дикой» фотосессии Курцын даже обнажил торс, чем сделал снимок еще более дерзким.
«Окружайте себя сильными духом! Потом я встал и с наслаждением почувствовал, как струйки холодного пота побежали к запястьям и по позвоночнику», — написал под публикацией актер.
Пост кинозвезды вызвал восхищение его фанатов. Одни удивились, как Роману было не страшно находиться поблизости от хищника, и похвалили его за храбрость.
«Адреналин зашкаливает!»
«Два льва!»
«Я думаю, лев справа!»
«Наш Тайган!» — написали пользователи.
Гороскоп на 11 июня: Львы, хватит врать!
Другие обратили внимание на фигуру артиста и сделали ему множество комплиментов. Внимание большинства подписчиков привлек пресс и мускулы актера, которые поклонники не могли не оценить.
«Ну, невозможно быть таким красивым!»
«Какой пресс!»
«Как добиться таких форм?» — интересовались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Курцын сменил имидж.