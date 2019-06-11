«Адреналин зашкаливает»: Звезда фильма «Чемпион» обнажил торс на встрече со львом

Российский актер Роман Курцын, известный по ролям в фильме «Чемпион» и сериале «Мент в законе-5», шокировал поклонников очередной публикацией в Instagram. На своей странице в социальной сети кинозвезда опубликовал фото, на котором запечатлен рядом со львом. Вероятно, подражая дикому зверю, артист позирует на снимке с широко открытым ртом и смотрит вдаль. Для «дикой» фотосессии Курцын даже обнажил торс, чем сделал снимок еще более дерзким.

«Окружайте себя сильными духом! Потом я встал и с наслаждением почувствовал, как струйки холодного пота побежали к запястьям и по позвоночнику», — написал под публикацией актер.

Пост кинозвезды вызвал восхищение его фанатов. Одни удивились, как Роману было не страшно находиться поблизости от хищника, и похвалили его за храбрость.

Instagram @ kurtsyn_roman

«Адреналин зашкаливает!»

«Два льва!»

«Я думаю, лев справа!»

«Наш Тайган!» — написали пользователи.

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Другие обратили внимание на фигуру артиста и сделали ему множество комплиментов. Внимание большинства подписчиков привлек пресс и мускулы актера, которые поклонники не могли не оценить.

«Ну, невозможно быть таким красивым!»

«Какой пресс!»

«Как добиться таких форм?» — интересовались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Курцын сменил имидж.