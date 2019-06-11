«Брэдли рыдает»: Ирина Шейк сразила фанатов фото в купальнике

, 7:54 Фото 1 346

Поклонники поддерживают русскую модель после расставания.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @irinashayk

Знатоки светской хроники по всему миру обсуждают расставание Брэдли Купера и Ирины Шейк. Сама же модель тем временем продолжает публиковать снимки, которые вызывают восторг у фанатов.

Гороскоп на 11 июня: Львы, хватит врать!

На новом фото, которое появилось на странице Шейк в Instagram, она позирует в черном слитном купальнике на фоне гор и водопада. Несмотря на то, что большую часть кадра занимает пейзаж, преданные поклонники смогли рассмотреть и оценить восхитительную фигуру Ирины. Подписчики поддержали модель после расставания с возлюбленным, подчеркнув, что Купер потерял женщину невероятной красоты — и наверняка сейчас очень расстроен.

«Брэдли где-то рыдает!»

«Покажи ему, что он потерял!»

«Вперед, девочка!» — подбадривают любимую модель фолловеры.

Instagram @irinashayk

Некоторые поклонники так стремились выразить свою поддержку русской модели, что даже заговорили на ее родном языке — насколько им позволили лингвистические способности.

«Krasavitsa!» — восхищаются они.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стало настоящей причиной разрыва Брэдли Купера и Ирины Шейк.

Читайте также

+15° Днём +20°
Ночью +11°
64.79
-0.25 73.21
-0.05
Гороскоп на 11 июня: Львы, хватит врать!

Последние новости

8:46
Видео: ученые научились превращать «сов» в «жаворонков»
8:35
Россиянам хотят возмещать расходы на покупку любых лекарств
8:27
Взрыв произошел на танкере в порту Махачкалы
8:14
«Адреналин зашкаливает»: Звезда фильма «Чемпион» обнажил торс на встрече со львом
7:59
Немецкое издание составило ТОП-10 самых красивых русских имен
7:54
«Брэдли рыдает»: Ирина Шейк сразила фанатов фото в купальнике
7:48
На российских прилавках скоро появится сирийская черешня — репортаж
7:38
«Дельфинье тело»: 45-летняя Высоцкая показала стройную фигуру в купальнике
7:27
Наноэхинацея на страже иммунитета — российские ученые нашли способ отказаться от таблеток
7:15
В России создали революционный препарат от мужского бесплодия
7:05
Huawei хочет заменить Android российской операционной системой
6:58
Украинская ведущая использовала нецензурную лексику, рассказывая об инициативе Вакарчука
6:49
Баскетболистов подмосковного клуба «Химки» ограбили
6:37
Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью
6:25
«У меня на альфонсов нюх»: Бузова назвала три признака корыстных мужчин
6:11
Сбербанк заявил о возможном снижении ставок по ипотеке
5:59
Как избавиться от комаров — полезный лайфхак
5:50
Фестиваль MY. ТЕСН прошел на курорте «Игора» в Ленинградской области — репортаж
5:41
«А где грудь?»: Сутулая Алена Водонаева перепугала подписчиков
5:28
Меняются правила выезда детей из России

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама