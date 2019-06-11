«Брэдли рыдает»: Ирина Шейк сразила фанатов фото в купальнике

Знатоки светской хроники по всему миру обсуждают расставание Брэдли Купера и Ирины Шейк. Сама же модель тем временем продолжает публиковать снимки, которые вызывают восторг у фанатов.

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На новом фото, которое появилось на странице Шейк в Instagram, она позирует в черном слитном купальнике на фоне гор и водопада. Несмотря на то, что большую часть кадра занимает пейзаж, преданные поклонники смогли рассмотреть и оценить восхитительную фигуру Ирины. Подписчики поддержали модель после расставания с возлюбленным, подчеркнув, что Купер потерял женщину невероятной красоты — и наверняка сейчас очень расстроен.

«Брэдли где-то рыдает!»

«Покажи ему, что он потерял!»

«Вперед, девочка!» — подбадривают любимую модель фолловеры.

Instagram @irinashayk

Некоторые поклонники так стремились выразить свою поддержку русской модели, что даже заговорили на ее родном языке — насколько им позволили лингвистические способности.

«Krasavitsa!» — восхищаются они.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что стало настоящей причиной разрыва Брэдли Купера и Ирины Шейк.