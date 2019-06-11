Фото: упругие бедра младшей из Кардашьян свели фанатов с ума

Несколько дней назад Кайли участвовала в именинной вечеринки своей подруги — модели Анастасии Караниколау. С тех пор девушки каждый день проводят вдвоем, а совместным досугом Дженнер делится на своей странице в Instagram.

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Среди развлечений Дженнер и Караниколау есть и активные занятия — девушки вместе отправились на велопрогулку. На снимке, которым поделилась сестра Кардашьян в социальной сети, они вместе с Анастасией позируют у своих велосипедов в черных купальниках и клетчатых головных уборах — Дженнер выбрала тканевую панаму, а Караниколау надела кепку. Поклонники от образов девушек пришли в восторг.

«Восхитительно!»

«Ваша дружба буквально вдохнула в меня жизнь!»

«Ну, что за красотки!» — восхитились подписчики Дженнер.

Instagram @kyliejenner

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что фотографии Кайли Дженнер с праздничной вечеринки у бассейна вызвали ажиотаж среди ее поклонников.