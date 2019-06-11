«Три грыжи и цистит»: Голая Макеева в ромашках пожаловалась на свои болезни

Анастасия Макеева в 37 лет продолжает блистать идеальной фигурой. Актриса не отказывает себе в фотосессиях в стиле «ню», кадрами с которых делится на своей страницей в Instagram.

На новых фото Макеева позирует на фоне цветочного поля полностью обнаженной, прикрываясь букетом ромашек на длинном стебле в плетеной корзине. В описании к фото Анастасия рассуждает о возрасте и отношении женщин к нему. Актриса рассказала своим подписчикам, что своим возрастом она довольна и чувствует себя в нем комфортно. Единственное, что беспокоит артистку — приобретенные с годами проблемы со здоровьем.

«Я реально в любимом своем возрасте, что кайф, кроме заработанных трех грыж в спине, хронического цистита и еще моря прелестей, доставшихся мне в наследство после 18 лет работы в кино», — сообщила Макеева.

Instagram @makeevan

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Своим подписчицам Анастасия посоветовала принимать себя и свое тело в любом возрасте. Поклонницы в ответ признались в комментариях, что Макеева вдохновила их на пересмотр своего отношения к жизни и к себе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Макеева сразила поклонников резкой сменой образа.