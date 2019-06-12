«Ем и плачу»: Кристина Асмус пожаловалась на зверский аппетит по ночам

Кристина Асмус пожаловалась своим подписчикам в Instagram на зверский аппетит по ночам и спросила совета, как с этим бороться.

«Мне всегда хочется есть именно по ночам️. Утром с кофейком слегка заморить червячка — святое дело. В течение дня — не особо. Но вот вечером/ночью, когда прихожу откуда-нибудь домой — ящик Пандоры открывается и я ем и плачу, ем и плачу. У вас также? Тоже ненавидите себя? Как связать себе руки?» — написала актриса.

Однако большинство поклонников посчитали, что худенькая супруга шоумена Гарика Харламова попросту рисуется.

«Если честно, не похоже, что вы вообще едите»

«По вам как-то и не скажешь, что вы ночная жрица…»

«Кристина, я поверю, что вы нюхаете еду по ночам…»

«Ем и плачу?! Гарик берет у Вас плату за еду дома?»

«А я уже не плачу, просто ем».

«Это нормальное явление. Все жрут по ночам. Кушай дальше».

«Пусть Гарик все съест до твоего приезда и все, проблема решена. Сытый муж, худая жена, и все довольны», — советуют подписчики.

Instagram @asmuskristina

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